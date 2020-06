Gobierno difunde nuevo instructivo sobre entrega de cajas de alimentos tras polémica

El Gobierno difundió este miércoles un nuevo instructivo sobre la entrega de cajas de alimentos, luego de la intensa polémica por un documento comunicacional, del cual incluso la propia ministra Karla Rubilar se hizo responsable.

Según reveló La Tercera, en el nuevo texto se abordan diversos aspectos, como la difusión de imágenes y fotografías y las publicaciones en redes sociales.

“Todas las imágenes de primer plano, videos testimoniales o registros audiovisuales de personas beneficiarias o sus familias, deben contar con el consentimiento informado del beneficiario por escrito, del que serán responsables los distintos equipos de comunicaciones que eventualmente utilicen este material para sus distintas plataformas comunicacionales, digitales, impresas o redes sociales de cuentas institucionales oficiales”.

Además sostiene que “la finalidad de las fotografías y material audiovisual no solo tiene por objeto la difusión y comunicación del programa ‘Alimentos para Chile’ a las distintas familias beneficiarias, sino que es un instrumento necesario como medio de respaldo y de verificación para efectos de la posterior rendición de cuentas y auditorias llevadas a cabo por el organismo fiscalizador”.

Además indica que “la entrega de canastas de alimentación e insumos básicos es un beneficio impulsado por el Gobierno de Chile, en cuyo proceso participan los alcaldes de las distintas comunas. No es un “regalo” de una autoridad particular y no se debe personalizar su entrega”.

También se recomienda que “si se va a mencionar en una publicación, se debe incluir el @ del Presidente (@sebastianpinera)” y también “incluir el @ de la alcaldesa/alcalde en donde se entrega el beneficio, con el objeto de amplificar la difusión, sin excepción ni distinciones del partido político al que pertenezca la alcaldesa o alcalde”.

“Los ciudadanos tienen derecho a enterarse qué están haciendo las autoridades para aliviar su situación en esta pandemia. Se reitera, sin embargo, el respeto a la protección, privacidad y dignidad de las personas”, manifiesta.