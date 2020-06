Sharp sobre el uso de residencia sanitaria de Lavín: “Lo único que espero es que ese derecho esté garantizado de forma universal”

Este martes, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció que fue contacto estrecho de una persona contagiada con Covid-19, por lo que deberá cumplir 14 días de cuarentena. Y para realizar el aislamiento, decidió entrar a una residencia sanitaria que otorga el Estado, y así evitar el contagio en su hogar.

Otro alcalde, el de Vaparaíso, se refirió a la situación, cuando su comuna aún no tiene cuarentena, siendo que su región, es la segunda con más casos, después que la Metropolitana, con 5.391 diagnósticos positivos.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Jorge Sharp, dijo que, tal como en el caso de Lavín, las residencias sanitarias “tienen que estar dispuestas para cualquier persona que lo requiera”.

“Lo único que espero es que ese derecho esté garantizado de forma universal. Si eso no es así, creo que seria muy injusto para las personas que requieren una residencia sanitaria”, lamentó, si fuera el caso.

Sobre el caso de la autoridad de Las Condes, expresó que “no creo que viva en una casa de 55 metros cuadrados, pero puede tener en su situación personal que hay personas que no quiere contagiar y si es así, no es ningún problema”.

“El problema de fondo es que ese derecho de acceder a las residencias sanitarias, tiene que estar garantizado para todas y todos, tanto para alcaldes como para el ultimo vecino de Playa Ancha, en Valparaíso, o la Pintana, Renca, Alto Hospicio, Temuco, Punta Arenas, cualquier ciudad de Chile. Esa es la forma adecuada de gobernar un país, pienso yo“, sentenció Sharp.