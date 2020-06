Trabajadores del Hospital San José aseguran que el recinto “desde hace meses ya alcanzó su capacidad máxima”

Mediante un comunicado, los trabajadores del área de la Salud del Hospital San José, ubicado en la comuna de Independencia, aseguraron que el recinto desde hace meses ya alcanzó su máxima capacidad, en el contexto de la pandemia de coronavirus que se registra actualmente.

“Como sanitarios, trabajadores del Hospital San José, nos dirigimos a la comunidad del Servicio de Salud Metropolitano Norte (…) para decirles con total responsabilidad que nuestro hospital desde hace meses ya alcanzó su capacidad máxima”, indicaron.

“Es por eso que rechazamos absolutamente la falsa sensación de seguridad y normalidad que está intentando imponer el Ministerio de Salud, a través del uso de los medios de comunicación masivos y redes sociales”, añadieron en el texto.

Sobre esto, puntualizan en que “estamos frente a una pandemia no vista en siglos y es nuestro deber ético actuar con honestidad y dando la mayor información a la comunidad para que pueda tomar las mejores decisiones para su salud, la de su entorno y de la sociedad completa, las que incluyen no sólo las medidas de aislamiento físico y lavado de manos, sino también aquellas que permitan dimensionar la magnitud del problema”.

“Es de público conocimiento que, previo a la pandemia, el Hospital San José ya venía con déficits estructurales que hacían imposible suplir las necesidades asistenciales de la población adulta del sector norte de Santiago, por tanto, no era de extrañar que fuéramos uno de los centros asistenciales más golpeados en esta crisis sanitaria. Y así sucedió”, sostienen en el comunicado.

Posteriormente, señalan que “hubo conversión de camas para atender enfermos de mayor complejidad, pero fue insuficiente. Esto, ha llevado a ingresar pacientes críticos en cama básica o peor aún: se ha debido usar una carpa – inicialmente pensada para la selección de pacientes de urgencia- con fines de hospitalización. Efectivamente, se trajeron más ventiladores, pero sin pensar en el espacio físico, monitores o recurso humano que ellos requieren. Además, se están utilizando máquinas de anestesia en pabellones para dar asistencia respiratoria y es correcto que el día 08 de junio cercano a las 20 horas, no había opción de conectar a ningún paciente más a ventilación mecánica y que, por tanto, hubo que dar aviso al Ministerio de Salud y Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) para evitar la derivación de más personas a nuestro hospital y, por el contrario, intentar el traslado de pacientes críticos a otros centros”.

“Los más de 300 ventiladores aún disponibles según el Ministerio de Salud, no están en nuestro hospital. No tenemos camas vacías pues el flujo de nuevos ingresos es constante y excede con creces nuestra capacidad asistencial. Hemos tenido que transar la calidad de la atención de nuestros pacientes con el objeto de alcanzar la mayor cobertura posible. A pesar de lo anterior, todo esfuerzo es insuficiente si no se detiene la red de contagios y no existen medidas de cuarentena efectiva y pesquisa domiciliaria, con una fuerte inversión en la Atención Primaria de Salud”, declaran en el oficio.

“Hemos trabajado al servicio de la comunidad y lo seguimos haciendo, pero queremos sincerar que nuestros esfuerzos han sido superados. La infraestructura del hospital ya dio su máximo. Dependemos de lo que pueda darnos la red metropolitana, las Fuerzas Armadas y las regiones, considerando las limitaciones que implica el traslado de un paciente crítico”, advierten.

Finalmente indican que “el llamado a toda la comunidad es a creer en sus sanitarios, a entender que estamos en una situación crítica, a no hacer propio el negacionismo de la autoridad y, por tanto, a tomar las medidas que sean necesarias para detener el contagio. Unidos saldremos de esta pandemia”.