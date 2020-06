Virginia Reginato y cuarentena en Viña del Mar: “Es lamentable que por culpa de irresponsables lleguemos a esto”

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, entregó su percepción a lo que será la cuarentena total que se vivirá en la Región de Valparaíso y su cuidad, lugares que son la segunda zona con más contagios de Covid-19 a nivel país.

En conversación con el Rompecabezas de Agricultura, la edil aseguró que “es una medida que era necesaria, creo que ahora corresponde que hagamos que la medida sea eficiente, pero de todas formas también, hace mucho daño para la vida familiar y laboral de las personas”.

“Lamento mucho que esto se produzca a raíz de que no seamos responsables de cuidarnos. En Viña hay sectores que nunca han entendido el distanciamiento social, de no salir de sus casas si no hay necesidad y ocupar las mascarillas”, agregó.

En esa línea, Reginato aseguró que la gente tiene que “entender la medida, porque uno ve que se declara toque de queda y la gente sigue en la calle, no se toma seriedad y estamos hablando de la vida”.

“Hay gente que se ha sacrificado cuidándose, sin ver a las familias, hijos y es lamentable que por culpa de algunos irresponsables hay que llegar a esto, en verdad lo lamento mucho”, afirmó.

Respecto a la situación en la que se encuentra el turismo en Viña del Mar, ciudad que se sustenta de este recurso, la edil cerró diciendo que “estamos golpeados y nos ha afectado muchísimo todo lo que está pasando”.