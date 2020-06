Vocera Rubilar se hace cargo de polémico instructivo de entrega de cajas: “Si el Presidente lo hubiese visto, jamás lo hubiese autorizado”

La vocera Karla Rubilar se hizo responsable del polémico instructivo comunicacional sobre la entrega de cajas de alimentos, en el marco de la campaña “Alimentos para Chile”.

En este, se daban directrices de cómo las autoridades debían comunicar a través de redes sociales las entregas de las canastas, y se enfatizaba en cómo debían ser tomadas las imágenes. La minuta pedía “cuidar de no escribir que es el Presidente quien regala las cajas”, ya que las provee el Estado, y pedía mostrar “funcionarios bajando las cajas y entregándolas a las familias”.

La ministra dijo que decidió aclarar lo sucedido, porque “creemos que merece la ciudadanía una explicación y dar la cara respecto a esta situación”.

Rubilar detalló que “hace unos días atrás tuvimos una autoridad local que cometió un error en una publicación en redes sociales, frente al contexto de ese error, nosotros decidimos como Gobierno, regular a través de un instructivo cómo se debía hacer las publicaciones de la entrega de este beneficio social”.

“Queríamos dejar en claro que las publicaciones tenían que estar centrada en las personas y no en las autoridades. Queríamos dejar en claro que cada persona que pudiera estar en una publicación tenía que tener autorización para poder publicar. Queríamos dejar en claro que era una política de Estado, y si bien es un programa hecho por el Presidente dela República, como es un programa de Estado también tenían que estar los nombres de los alcaldes, independiente de su color político”, dijo la autoridad sobre lo que motivó la creación de este documento, además de buscar ceñirse a las normas de Controlaría de la República.

“Debemos reconocer que es un instructivo que no fue ben hecho, que es oficial, que lo difundimos, que no fue bien logrado y no refleja las directrices que dimos”, insistió la vocera de Gobierno.

“Quiero ser muy clara y categórica: si el Presidente hubiese visto este instructivo como salió, y quiero ser súper justa y decirlo de frente, jamás habría autorizado que hubiera salido un instructivo como este que pudiera interpretarse diferente al espíritu del proceso de entrega de cajas”, expresó.

Añadió que “como está mal hecho y lo reconocemos”, dio instrucciones para realizar un nuevo instructivo y que se enviará a Controlaría para que tome conocimiento.

Finalmente, Rubilar dijo que” el instructivo “es un documento oficial, estuvo mal hecho, y si usted quiere considerar un responsable, la responsable soy yo”