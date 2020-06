67% de los semáfotos vandalizados han sido repuestos: costo es de $4 mil millones

El ministro de Vivienda, Felipe Ward, entregaró este jueves el balance nacional de los cruces de semáforos que han sido reparados luego de haber sido vandalizados durante las protestas sociales ocurridas en el país.

Según el catastro, se han apagado los semáforos de 586 intersecciones a lo largo de todo Chile -206 de los cuales fueron revandalizados-, y se han recuperado 396, lo que corresponde al 67% del total nacional. La inversión del Estado en estas reparaciones superará los $4 mil millones.

Las regiones con más cruces de semáforos dañados son la Metropolitana con 306, de los cuales se han recuperado 214 (el 70%), Valparaíso (77 y 60 recuperados), Biobío (56 y 18 reparados), Antofagasta (51 y 46) y Coquimbo (44), con la mitad restablecido.

Respecto al avance de este plan, el ministro Ward destacó que “aquí se trata de poner esta infraestructura pública a disposición de las personas”, agregando que “vamos a seguir trabajando en la recuperación y en la reparación de infraestructura pública, en este caso particular de los semáforos, porque obviamente que no hay ninguna duda acerca de la seguridad que ellos producen y a la inseguridad vial que se provoca cuando no están en funcionamiento”.

“En las próximas semanas y meses esperamos haber recuperado el cien por ciento de los semáforos y esto implica una responsabilidad, porque podemos tener recuperado el cien por ciento de los semáforos, pero esto requiere un esfuerzo de las personas también, que están más allá de la responsabilidad que nos compete como Gobierno para el cuidado de esta infraestructura pública que algunos piensan que no es de nadie, pero es de todos”, añadió la autoridad del Minvu.

Entre octubre y marzo se registró un centenar de accidentes, con casi 100 personas lesionadas, en siniestros atribuibles a semáforos defectuosos. “Lamentablemente hemos detectado casos de revandalización, como es el caso de una intersección de Santiago que ha sido dañada en 26 ocasiones, con el consiguiente costo de reposición”, dijo el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez.