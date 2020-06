Juan Sutil: “Espero que en dos o tres meses más volvamos a una cierta normalidad y retomemos la economía”

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, apunta a la importancia del desarrollo económico y las políticas públicas que ha sido develada en esta pandemia. Por eso mismo, cree que en dos o tres meses la vuelta al trabajo regular debiese irse normalizando.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Sutil subrayó lo fundamental que es llegar a propuestas económicas, como la presentada de forma transversal por 16 economistas, en donde se va a ver qué va ocurrir en los próximos meses.

“Muchos de los empleos informales que hoy día no se pueden realizar, como los feriantes, como el comercio informal, como actividades de manualidad que hoy día no se puedes realizar, yo creo que van a volver a su actividad rápidamente“, dijo sobre la reactivación económica.

Sin embargo, aclaró que “por supuesto que vamos a ser muchos más pobres como país, vamos a ser más pobres como personas y, por lo tanto, en dos meses más vamos a tener un país probablemente con índices de cesantía altos. Muchas empresas no van haber podido pasar esta situación, incluso grandes empresas, y vamos a tener que volver a trabajar más duro aán para lograr retomar la economía”.

En esa misma línea, el líder gremial reforzó la importancia de las políticas publicas y la estabilidad política, porque “hay que hacer inversiones y para tener inversiones el país requiere que esos inversionistas también tengan confianza de que las cosas se van hacer bien, y esas inversiones que muchas veces se demoran años verse sus ingresos”.

“Espero que en los próximos dos meses o tres meses esto vaya cesando y nosotros volvamos a una cierta normalidad y retomemos la economía, no solo aquellas empresas que son esenciales, que no han parado su actividad”, deseó.

“Aquí hay un problema cultural”

“Una de las razones que estamos con este nivel de contagio es que no tenemos el respeto a cuidarnos nosotros mismos con la debida precaución que corresponde”, dijo Juan Sutil, haciendo alusión a que no se respeta de foma tajante el uso de mascarilla o el distanciamiento social. “Eso prácticamente no se ve”, critica.

“Aquí hay un problema cultural. Yo he sido muy criticado por hacer el parámetro de que en las culturas anglosajonas, que son mucho más ordenas, serias y responsables, esta cuestión no sucede. Y cuando tu vas al norte de Europa, tu ves que hay países que han tenido medidas que no son tan estrictas como la nuestras y lo más bien que han podido funcionar, incluso mejor, sin tanto distanciamiento social. Y eso es fruto que cada cual se cuida a sé mismo”, ejemplificó el empresario.

En tanto, aquí en Chile, dice que “eso se ha respetado de forma irresponsable de parte de la ciudadanía, ciudadanía de todo tipo, desde la más ilustrada. Tenemos casos de gente que se ha subido a aviones”.

“Tenemos mucho que avanzar en materia de respeto entre nos, y culturalmente también”, concluyó.