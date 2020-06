Más de 20 ciudadanos colombianos fueron trasladados a un albergue en Providencia

Más de 20 ciudadanos colombianos -de los cerca de 300 que acampan en las afueras del consultado de su país- fueron trasladados hacia un albergue ubicado en el Colegio San Ignacio de El Bosque.

En total fueron 24 personas las que fueron dirigidas hacia el recinto escolar, en un despliegue realizado bajo la coordinación del Servicio Jesuita al Migrante.

Con respecto al resto de los ciudadanos colombianos que están acampando en el lugar con bajas temperaturas, en las próximas horas se desarrollará una asamblea para definir qué acción seguirán, puesto que algunos de ellos comentaron que al dejar el sitio, podrían verse “invisibilizados” por las autoridades.

Bajo este contexto, una de las voceras del grupo, Karin Mosquera, indicó que “tenemos que conversar si todos están de acuerdo, porque nosotros como líderes podemos decir sí, pero si los demás no quieren no los podemos obligar, así que primero les vamos a hablar a todos para ver qué opinan, para ponernos de acuerdo, no que unos se queden chupando el frío y el resto nos vamos”.