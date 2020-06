Matthei por colombianos que acampan en consulado: “Hay harta violencia, se agarran a combos, hay tráfico de drogas”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se mostró molesta por el comportamiento de algunos ciudadanos colombianos que se encuentran acampando a las afueras del consulado de aquel país en la comuna.

En conversación con 24 Horas, la autoridad comunal hizo un llamado a que estas personas ocupen los albergues que han habilitado, especialmente ahora que se avecina la lluvia y el frío. Sin embargo, dijo que hay personas que no han aceptado.

“Se les ha ofrecido albergues, con colchones, con frazadas, con cuatro comidas diarias y no se quieren mover“, lamentó. “Desgraciadamente no hay vuelo de repatriación ni a Colombia ni a Venezuela, por lo tanto no sacan nada con seguir en la calle“, añadió.

“Ellos creen que están haciendo presión frente a sus gobiernos”, explicó la alcaldesa. “He estado en contacto permanente con el ministerio del Interior y nuestro canciller, y la verdad es que el gobierno venezolano ni siquiera contesta el teléfono“, dijo. En el caso de Colombia, aclaró que sí hay vuelos, pero solo comercial, por lo que quienes no tienen el dinero no pueden volver.

“En la calle hemos notado que hay un grupo, por ejemplo el grupo de bolivianos era un grupo que cuando se fue de los albergues dejo todo pulcro, todo perfecto… hay otro grupo, en cambio, justamente el grupo de colombianos en este momento estamos teniendo problemas. Hay harta violencia, se agarran a combos entre ellos, hay tráfico de drogas y hay mucha suciedad en la calle“, lamentó Matthei.

“No guardan normas de distanciamiento y por tanto nuestros vecinos esta sumamente preocupados”, agregó.