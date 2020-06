Mujer que tiene el ataúd de su suegra en el living: “Mi esposo no sabe que su madre está fallecida; ¿qué le voy a decir?”

Durante esta mañana se conoció el caso de Eliana Ibacache, mujer de 74 años que falleció hace dos días producto del coronavirus, pero que todavía permanecía en su domicilio en La Granja. Solange Soto, nuera de la víctima, ha tenido que lidiar con toda la situación dramática ya que tiene el féretro en el living de la vivienda y no puede salir de esta por su cuarentena.

Lo peor de todo esto es que su esposo está internado en el hospital Padre Hurtado por la misma causa y desconoce la muerte de su madre. “Mi esposo no sabe que ella está fallecida. Todo esto es desesperante, devastador. Hoy día ya se le va a dar una sepultura, pero ya es demasiado“, expresó al matinal “Mucho Gusto” de Mega.

“Mi esposo ya no va a asistir -al entierro-, no le dio el último adiós, no la vio en cama, no la vio enferma. Imagínese el dolor, yo soy sus ojos en este momento para su dolor, pero cuando él llegue a la casa, ¿qué le voy a decir? Que mi suegra ya no está, que su mamá ya no está“, complementó entre lágrimas y muy afectada.

Soto, además, informó que su suegra nunca pudo ser hospitalizada por la falta de camas en un centro médico.