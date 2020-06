El drama de chilena que se encuentra varada en Argelia: “Tengo un hijo que me está esperando”

A pesar que los vuelos de repatriación de diferentes partes del mundo han servido para los chilenos vuelvan al país, hay una compatriota que se encuentra totalmente a la deriva en Argelia. Paulina Salas lleva cuatro meses en áfrica y no ha podido regresar.

En conversación con el Rompecabezas de Agricultura, la nacional aseguró que “necesito volver porque tengo un hijo que me está esperando y eso es lo que me tiene más preocupada”.

“El 2017 comencé una relación con un argelino, desde ese año hemos intentado estar juntos y el coronavirus me pilló acá cuando llegué el 5 de marzo y el 18 del mismo mes cerraron todas las fronteras”, agregó.

Respecto a cómo ha sido los trámites para poder regresar, Salas relató que “tuve problemas con la compañía aérea con la que compré, ellos cambiaron el pasaje muchas veces y me obligaron a tomar un bono y me lo rechazaron porque según ellos, yo ya estaba en Chile y sigo en Argelia”.

Sobre si la embajada o consulado de Chile en el país africano le ha prestado ayuda, la chilena afirmó que “mi relación con ellos no es buena, tengo problemas porque no me gusta cómo trabajan. No me han ayudado para poder regresar”.

“Tengo un hijo de nueve años, soy mamá soltera y solamente nos tenemos los dos. Pasé su cumpleaños a la distancia, él ahora está viviendo con mis papás y en verdad quiero volver”, cerró.