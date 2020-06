Intendente Guevara por entrega de caja a diputada RD: “Si no necesita el apoyo, entonces devuélvaselo a quien se la está entregando”

El jueves en la noche, la diputada Natalia Castillo (RD) reveló que recibió una de las cajas con alimentos que entrega el Gobierno a las familias que han sido afectadas por la crisis de la pandemia, en el marco de la campaña “Alimentos para Chile”.

La parlamentaria dijo estar indignada y cuestionó la estrategia de entrega que, evidentemente, no estaba siendo focalizado en los más vulnerables. “¿A cuántas familias estamos dejando de ayudar por la poca prolijidad del Gobierno en la entrega?”, criticó.

Consulado este viernes por el criterio de entrega de estas cajas, el intendente metropolitano Felipe Guevara contestó que ha hecho un trabajo en conjunto con las municipalidades para detectar los barrios más necesitados de cada zonas y que hay un delegado en cada comuna.

“Este es un beneficio para el 70% de la Región Metropolitana, por lo tanto no es para las personas más vulnerables, es también para la clase media que requiere que el Estado llegue con ayuda solidaria hasta su hogar”, explicó Guevara.

Añadió que “es un apoyo que se hace por barrio, por lo tanto es normal que en un barrio pueda haber alguien que necesita más que otro“.

Además, dijo que le ha tocado personalmente ver personas “que me dicen ‘intendente, muchas gracias, pero hoy día no tengo tanta necesidad de los alimentos, prefiero cedérsela a una familia que la necesite más’. Esa es la generosidad que uno espero de las personas que reciben este apoyo alimenticio. Si no necesita el apoyo, entonces devuélvaselo a quien se la está entregando para que se lo dé a una persona que tiene más necesidad”.

“Me consta haber visto mucha generosidad de personas que, en vez de tener un aprovechamiento de un aporte que le hace el Estado, han preferido ceder ese aporte a otra familia que lo necesita más. Esa es la postura que uno espera en tiempo de pandemia donde necesitamos unidad de parte de las personas que no necesitan ese aporte”, concluyó.