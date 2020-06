Piden al Gobierno incentivar formación de especialistas en geriatría y gerontolo

Los diputados de la UDI, Cristhian Moreira y Virginia Troncoso, presentaron un proyecto de resolución que le solicita al Presidente Sebastián Piñera incentivar la formación de especialistas en geriatría y gerontología durante la carrera de medicina, el que fue aprobado por unanimidad en la Cámara Baja.

El último Censo (2017) arrojó que un 16,2% de la población de Chile es adulto mayor, cifra que se traduce en 2 millones 800 mil personas.

“Nuestro país están experimentando un crecimiento exponencial en la tasa de envejecimiento. Se espera que en 2030 un 23% de la población tenga más de 60 años, y no nos podemos quedar de brazos cruzados hasta esperar que eso suceda. Necesitamos actuar ahora, y por lo mismo requerimos que desde ya se enfrenta la falta de geriatras que tenemos en el país”, advirtieron los parlamentarios gremialistas.

En esa línea, Moreira y Troncoso alertaron que actualmente sólo existen cinco universidades que imparten dicha especialidad en pregrado, lo que hace indispensable masificar su formación, especialmente en regiones.

“En el país sólo hay 104 geriatras, es decir, uno por cada 20 mil adultos mayores, de los cuales su gran mayoría están en Santiago. Por lo tanto, no podemos seguir permitiendo que nuestra población mayor tenga que esperar por una salud digna o, mucho peor, no puedan recibir una atención al no existir un especialista en su lugar de residencia. Este es el minuto en que el Gobierno debe incentivar una política pública pensado en las miles de personas que tanto le han entregado por años a nuestro país, y que hoy merecen un buen pasar”, insistieron.

De esta forma, el proyecto propone crear una mesa multiministerial para que en ella se aborde el aumento de horas de dicha especialidad durante la carrera de medicina, además de crear programas y talleres extracurriculares en las instituciones de educación superior que permitan incentivar la formación, y por último aumentar los cupos para la especialidad.

Agencia UNO.