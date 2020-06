Alcalde de Puente Alto: “Levantar la cuarentena en este momento sería condenar a mucha gente a contagiarse y posiblemente morir”

El alcalde de Puente Alto Germán Codina evaluó la salida del exministro Jaime Mañalich de la cartera de Salud y la llegada de Enrique Paris, asegurando que al nuevo ministro no le quedará más que alargar la cuarentena tras las fallidas cuarentenas selectivas.

En conversación con “El Rompecabezas” de Agricultura, Codina también analizó por qué Puente Alto es una de las comunas con mayor influencia del coronavirus.

“No me sorprende que siendo la más poblada del país es la que tiene más casos. Pero si vemos la tasa de casos activos según la cantidad población, desde el 19 de abril a hoy se han triplicado las comunas que nos han pasado. O sea, estábamos en el lugar 10 y hoy día en el lugar 30. Eso no nos tiene que hacer bajar los brazos, porque estamos en una situación muy delicada y necesitamos que la gente nos colabore en respetar las medidas que se han impuesto por la autoridad sanitaria para el autocuidado”, dijo el alcalde.

Respecto a si sirve la cuarentena, el edil narró que “se implementó la cuarentena por una gravedad de la enfermedad sin haber contado con algo que era crucial y era la ayuda financiera y económica que tenía que venir con la cuarentena y eso hizo que mucha gente no tuviera las condiciones para poder respetar esta cuarentena. Se comenzó transformando, al comienzo al menos, en un lujo. Hoy ya el Estado está haciendo llegar la ayuda y hago un llamado a que haya respeto estricto de las medidas”.

“También creo que el cambio de sello en el Ministerio de Salud está abriendo una puerta en el trabajo conjunto que puede significar que en las próximas semanas o el próximo mes se vean resultados“, manifestó. Era necesario “un cambio de estilo en la gestión”, aseguró.

Sobre la salida de Mañalich, dijo que “yo creía que el tono dialogante que tenía la ministra vocera, era necesario que permeara a todo el gabinete. Yo no me referí a que tuviera que salir el ministro Mañalich. Si el Presidente de la República adoptó esa decisión tras el informe de la OMS de fallecidos, él habrá tomado la decisión que consideró más razonable. Yo como alcalde lo que hago es plegarme a trabajar con la autoridad que determine el Presidente, pero sí me interesa que haya una coordinación con la red primaria de salud y el trabajo territorial de los municipios”.

“Si lo que dice la OMS y el nuevo ministro de Salud es que si hay algo crucial es trabajar trazando, testeando y aislando y para eso se necesitan los municipios“, agregó.

Sobre los anuncios del ministro Paris sobre la continuidad de la cuarentena, Codina afirmó que “con la información que tiene el ministro de Salud en la mesa hoy día, cómo ha crecido la pandemia en el país y el fracaso de las cuarentenas selectivas, por comunas aisladas, el ministro no tiene otra posibilidad que ampliar la cuarentena”.

Con esto, dijo que es importante el Ingreso Familiar de emergencia, las cajas de mercadería, “aunque yo creo que sería mejor una transferencia para que puedan comprar en un almacen de barrio”.

“Levantar la cuarentena en este momento sería condenar a mucha gente a contagiarse y posiblemente morir“, sentenció.