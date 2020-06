Infectólogo Miguel O’Ryan: “Aquí no hay magia, esta epidemia se controla de una sola manera”

El infectólogo Miguel O’Ryan, académico de la Universidad de Chile y miembro del Comité Asesor Covid-19, se refirió a la emergencia sanitaria que se vive actualmente a causa de la pandemia de Covid-19, que ya ha dejado a 3.362 personas fallecidas en el país y 179.436 contagiadas por la enfermedad.

En conversación con el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura, el profesional indicó que “son números duros, y si bien vaticinábamos que el riesgo fundamental de la transmisión iba a estar cuando el virus escapara de las regiones orientes a las zonas más densamente pobladas de la Región Metropolitana, era difícil prever cuál iba a ser la magnitud tanto en número de contagios como en número de fallecidos”.

A esto agregó que “hoy día que los números son altos sin lugar a dudas, y detrás de esos números hay personas muy afectadas”. Debido a esto, el infectólogo aseguró que “es necesario que redoblemos nuestros esfuerzos para contener la epidemia“.

Sobre esto mismo, O’Ryan señaló que “aquí no hay magia, esta epidemia se controla de una sola manera: logrando que nos distanciemos, y si logramos que nos distanciemos de forma efectiva, ya sea de forma individual, cada uno por los autoconfinamientos, evitando el contacto con las personas cuando salgo de mi casa, con un uso adecuado de la mascarilla y respetando la cuarentena, vamos a lograr controlar esto“.

Por otra parte, el reconocido médico puntualizó en que “va a tener que haber un reforzamiento de la fiscalización para que se pueda cumplir la cuarentena”.

“Por ahora en la Región Metropolitana estamos aprendiendo de la gran actitud que está ocurriendo en Valparaíso. No hay ninguna razón por la cual en la Región Metropolitana no podamos cumplir también con un 70 por ciento de reducción como es en Valparaíso”.

Finalmente afirmó que “entendemos que hay un agotamiento también en la Región Metropolitana, ha sido más prolongado, pero el mensaje es que si no mantenemos esta cuarentena durante junio, vamos a tener que seguir durante julio y si no lo mantenemos durante julio vamos a tener que seguir en agosto, porque no hay otra manera de bajar la circulación viral“.