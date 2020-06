“Tengo el derecho a usar la palabra que yo quiero”: Evelyn Matthei se enfrasca en discusión con Alejandra Matus por decir “flaites”

Esta mañana, el matinal “Bienvenidos” abordó el video en que se muestra a un grupo de jóvenes golpeando a un vecino de La Reina, por haberles exigido utilizar mascarilla. Por el hecho, este sábado, dos de los individuos fueron formalizados por agresiones graves y quedaron con prohibición de acercarse a la víctima.

Tras revisar el video, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei -que estaba invitada al panel- se mostró indignada por las imágenes. “Hasta voz de tonta tenía, ‘y qué te importa a voh"”, imitó.

“Da una rabia. Y que a esos desgraciados los hayan dejado libres, los hayan dejado no detenidos. Tropa de cobardes imbéciles“, añadió la alcaldesa.

“Aquí es obvio, es una agresión cobarde, entre 5, 6 ó 7 flaites que le pegaron en el suelo a una persona por nada y que eso terminen todos libres… de qué cuarentena estamos hablando, de qué país estamos hablando”, criticó la alcaldesa.

La periodista Alejandra Matus, que también estaba invitada al programa, no le gustó que utilizara la palabra flaite, por lo que se enfrascaron en una discusión.

“Hay personas irresponsables en toda la estructura social chilena y si no vamos a tomar presos a las personas que toman sus helicópteros y se van a Cachagua, y a esas personas no le decimos flaites, no me parece un lenguaje adecuado estigmatizar a ciertos grupos de la población, independiente de un hecho puntual en donde se cometió un delito”, argumentó Matus.

Matthei: “Parece que la Alejandra nunca me escuchó cuando exigí que se diera los nombres para los que se fueron en helicópteros. Yo exigí que se dieran nombres y apellidos y que se le juzgaran de la misma manera, pero ellos no le rompieron la muñeca ni le pegaron en el suelo a nadie”.

Matus: “Mi tema es la palabra flaite, que es una palabra discriminatoria…”.

Matthei: “Y en el otro caso hablé de arrogantes de miércoles (…) tengo derecho a usar la palabra que yo quiero”.

Matus: “Y yo tengo derecho a criticarla también”.