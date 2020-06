Castro (PS) e hibernación de Santiago: “Sí es perfectamente posible y eso lo definirá el ministro con el Gobierno”

El Centro de Estudios Espacio Público acuñó el término “hibernación” respecto a lo que debería ocurrir en la Región Metropolitana y parte de la de Valparaíso para frenar la propagación de coronavirus, una medida extrema que está dando de qué hablar.

El diputado PS y presidente de la comisión de Salud Juan Luis Castro habló al respecto con “El Rompecabezas” de Agricultura y comentó que la hibernación “alude a un estado de verdadero silenciamiento de la ciudad; la hibernación uno la asocia a bajas temperaturas, una especie de ‘invernación’, mentalmente la ciudadanía lo asocia a esa porque en medicina se ocupa la función de bajar la temperatura corporal de las personas, disminuir sus funciones vitales al mínimo, su metabolismo, el pulso cardíaco, la misma temperatura corporal, como una técnica para hacer intervenciones quirúrgicas o sanar incluso determinadas enfermedades”.

Respecto a lo que ocurriría con la ciudad, “el objetivo sería precisamente tener a la ciudad de Santiago prácticamente inmóvil, en silencio total, que significaría que la gente no se desplazara, no tener movimiento para salir a trabajar por ejemplo e implica una garantía de antemano del Estado de abastecimiento, de alimentación, de remedios, de servicios médicos, cuente con esas certezas para que la gente no tenga que tomar metro, tomar un vehículo, salir. Salir solo bajo la emergencia extrema”.

“El ministro Enrique Paris lo ha desmentido, de que vaya a ver desde el domingo una especie de cuarentena total con militares en la calle. Me parece bien que salga al paso y saque de inmediato de la mente una acción de mucha fuerza como sería una cosa tan rápido. Descartado eso, me quedo con que sí es perfectamente posible y eso lo definirá el ministro con el Gobierno… es inevitable, después de 105 días ha fracasado la estrategia original, lamentablemente no ha dado respuesta. Chile está entre los peores países del mundo en cuanto a casos, incidencia, transmisibilidad del virus, porque la capital de Chile está inundada de virus. ¿Tiene que haber medidas nuevas? Sí, ¿qué tan potentes? Ojalá lo más potente posible, porque si usted mira todo está copado en camas, hospitales”, señaló Castro.

“Hemos creado una sociedad -que vale la pena reflexionar- egoísta, a veces se ve la solidaridad pero la naturaleza propia ha sido extremadamente individualista. Cuando el miedo no llega a la casa no se es responsable. Por otro lado hay gente que tiene que salir para poder comer. Esas son realidades. Pero ahora que el virus se instala en Latinoamérica, el virus llega a países que están tratando de salir del subdesarrollo. Ni en China, ni en Europa ni en Estados Unidos vimos el nivel de pobreza que estamos viendo al desnudo, como en México, Brasil, Chile. Las realidades de nuestros países demuestran pobreza humana, hacinamiento; es el caldo de cultivo del virus. Por eso la conducta del virus no es la misma. Es un fenómeno latinoamericano”, aseveró.

“La sensación de temor la gente no la asume colectivamente hasta que llega a la puerta de su casa y ese es un grave error, sobre todo en los tiempos en que vivimos“, afirmó el diputado, “sobre todo en nuestra época de invierno”.