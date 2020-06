Covid-19: Servicio de Salud Arica habilitó la sexta residencia sanitaria

La directora del Servicio de Salud Arica (SSA), Dra. Magdalena Gardilcic, informó que la Región de Arica y Parinacota cuenta con seis residencias sanitarias para que las personas con COVID-19 cumplan con su aislamiento, con un total de 238 camas que se mantienen con una ocupación del 100 %, a medida que se van dando la altas y los nuevos ingresos.

Para lo anterior, detalló que se han contratado los servicios de distintos hoteles de la ciudad de Arica, que garantizan los servicios de alimentación y limpieza.

Además, un equipo de profesionales de la institución, principalmente enfermeras y técnicos en enfermería, realizan el monitoreo diario de los usuarios para pesquisar precozmente cualquier alteración en su estado de salud.

“Es espíritu de esta política, que ha impulsado el Presidente Sebastián Piñera, básicamente es lograr aislar el virus. Nosotros no hemos tenido la capacidad de aislarnos como individuos, no hemos respetado las cuarentenas, hemos seguido saliendo, no hemos tomado conciencia de la importancia de no estar en contacto directo… Y una muestra de ello son los cerca de mil 200 casos notificados positivos en la región”, señaló Gardilcic.

Asimismo, explicó que los usuarios de las residencias sanitarias se hna comportado muy bien, ya que, en su mayoría, entienden que esta medida es para protegerlos a ellos y a sus familias.

Finalmente, indicó que los recintos entregan todas las condiciones para hacer la cuarentena de 14 días: una habitación cómoda con televisión e internet, cuatro comidas diarias, hidratación, control de signos vitales y traslado al hospital regional apenas se detecta algún signo de insuficiencia respiratoria.

Agencia Uno