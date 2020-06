De Urresti (PS) y proyecto de ley que castiga con cárcel infracciones a la cuarentena o toque de queda: “Esperamos que hoy o mañana esté en la sala del Senado”

En los próximos días podría haber novedades respecto al proyecto de ley que aumenta las sanciones reguladas por el artículo 318 del Código Penal. En teoría, todo aquel que infrinja el toque de queda o circule sin autorización durante el período que dure la cuarentena, podría ir a prisión.

Alfonso de Urresti, senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Constitución, dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a la iniciativa. “Aumentaron los tramos entre los cuales se establece esta sanción. Se hace una distinción entre quien infringe la norma y el que sabiendo que tiene un diagnostico positivo, está circulando y rompe las barreras, o simplemente va a distintos lugares“, dijo.

“La norma permite dar un mayor rango de sanción a los jueces y también establece la posibilidad de la multa que va desde las cinco a 200 UTM (Unidad Tributaria Mensual), que es una cantidad bastante importante“, complementó el parlamentario, quien criticó la poca empatía por parte de algunos irresponsables. “Esta es una norma (artículo 318 del Código Penal) que venía de hace largo tiempo en otro tipo de contexto o situaciones. No no habíamos enfrentado a una pandemia de esta magnitud, por lo que esa norma quedó desfasada. Vemos gente que tiene poca conciencia, poca disciplina y no sólo por la salud de ellos, sino que para el resto de la población“, expresó.

De todas formas, de Urresti se mostró optimista en que el proyecto se apruebe en los próximos días. “Esperamos que hoy o mañana esté en la sala del Senado. Nosotros la hemos aprobado con unanimidad, está con discusión inmediata y pasará al tercer trámite en la Cámara de Diputados. El jueves podría estar despachada“, manifestó.

Otro de los temas abordados por el senador del Partido Socialista fue el proyecto que permitiría a la población sacar un porcentaje de sus ahorros provisionales para enfrentar la pandemia. “Es importante y viene a ayudar a un segmento de la población que hoy no tiene beneficios. Esperemos que se pueda avanzar, que exista voluntad y que no haya tozudez. El tiempo corre, no estamos para improvisar debates, hay gente que se está empobreciendo, que día a día lo está pasando muy mal. Hay que buscar fórmulas, no sólo para combatir la pandemia, sino que para frenar este descalabró”, sintetizó.