Ministerio de Salud confirmó que 31 mil casos de coronavirus no fueron notificados

Durante el reporte diario de contagios y fallecimientos por coronavirus en Chile, el Ministerio de Salud reveló que a la fecha hay 31 mil casos positivos que no han sido notificados.

“El grupo de personas no notificadas, constituyen casos con COVID-19 es de 31.412 durante todo el periodo pandémico y serán incorporados mañana y en el próximo informe epidemiológico“, expresó Rafael Araos, jefe de Epidemiología.

“Hemos detectado que existe un número de personas importante que no han sido notificadas o que su estado no está actualizado en Epivigila. Este número de personas no notificadas, sospechosas, o pendientes, tienen una PCR positiva“, complementó el profesional de la salud.

Así las cosas, Chile superará este miércoles los 200 mil casos positivos por coronavirus.