PDI ha presentado cinco querellas por caso de supuesto centro de torturas en Baquedano: “No vamos aceptar que se nos enlode”

El director general de la PDI, Héctor Espinoza, indicó que han presentado cinco querellas por información falsa en el caso del supuesto centro de torturas en la estación Baquedano, de Metro de Santiago.

El caso quedó sobreseído definitivamente este lunes, luego que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aceptara que no le lograron acreditar los hechos.

La PDI se vio envuelta en los hechos luego de que Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dijera que presentaría un recurso de amparo, luego de que un equipo del organismo, junto a dos magistrados y funcionarios de la institución policial se constituyeran en el sitio para recoger información que acreditara o descartara la denuncia.

“Para nosotros fue muy doloroso cuando se entregó una noticia falsa en un momento tan difícil para el país, que había un centro de tortura y en un principio se culpó a la PDI“, indicó Espinosa.

“No vamos a aceptar que ninguna persona de este país nos enlode y entregue información falsa, especialmente en los momentos más difíciles que vive el país”, añadió.

Por ello, “nosotros vamos a iniciar las acciones legales y hemos presentado cinco querellas por información falsa que se ha entregado de la PDI”.

“Yo me alegro que la justicia haya llegado a la verdad, yo siempre he dicho: la verdad no tiene color político, la verdad es una sola y hoy día se llegó a la verdad y quienes inventaron esto van a tener que responder ante los tribunales“, concluyó.