220.628 contagios y 3.615 fallecidos por Covid-19 en Chile

El Ministerio de Salud reportó 4.757 casos nuevos de Covid-19 en el país, de los cuales 4.320 fueron registrados con síntomas y 437 fueron asintomáticos. En total, se han diagnosticado 220.628 contagios. Esta cifra incluye los 31.412 casos que no estaban notificados o no fueron cambiados sus estados de sospechoso a confirmados, y que hasta ayer no estaban contabilizados en el total.

Además, hubo 232 fallecidos inscritos en el Registro Civil informados hasta este miércoles, llegando a un total de 3.615 víctimas fatales.

En tanto, hay 1.529 pacientes conectados a un ventilador mecánico, de los cuales 369 están en un estado crítico. Hay 356 ventiladores disponibles.

En las últimas 24 horas se aplicaron 12.636 exámenes de PCR para detectar el coronavirus, de un total de 886.169 de test que se han hecho.

En cuanto a las residencias sanitarias, hay 137 de estos establecimientos a nivel nacional, con 11.301 habitaciones para aislar a las personas con Covid-19.