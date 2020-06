Carabineros y PDI explican disparos a funcionarios durante procedimiento: “En ningún caso podría empañar las relaciones”

Una confusión durante un procedimiento, ocurrido en la noche de este miércoles, provocó que funcionarios de la PDI dispararan a un vehículo particular durante una persecusión, cuyos ocupantes eran personal de Carabineros. Esto ocurrió en la comuna de Puente Alto, mientras ambas instituciones acudían a un llamado por robo en una zapatería.

El vehículo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros resultó con daños debido a los disparos, mientras que los funcionarios involucrados en este incidente salieron sin lesiones.

Para aclarar lo sucedido, Carabineros y la PDI realizaron una declaración conjunta, en la que señalaron que revisarán los procedimientos, pero que no existe ninguna disputa entre ambas instituciones.

El general Enrique Bassaletti de Carabineros dijo que la persecución “se produjo una confusión que originó el interés de la noticia, que afortunadamente no pasó a mayores”. Explicó que “hubo por parte de la PDI uso de una escopeta con balines de goma y no resultó nadie lesionado, no hubo ningún problema con eso”.

“El mensaje es de aprendizaje: efectivamente los procedimientos están ahí para revisarlos para coordinarnos mejor. Tenemos una extraordinaria relación de coordinación a nivel estratégico institucional, los prefectos, los comisarios de ambas instituciones, no voy a decir los días, pero con una frecuencia muy grande. Estamos interactuando para producir mejores condiciones de seguridad para nuestros habitantes”, señaló el carabinero.

Por su parte, el prefecto inspector Iván Villanueva, de la PDI, dijo que “nosotros hemos estado en una constante coordinación, especialmente cuando se aprecia la llegada de ambas instituciones al sitio de un suceso de un delito que se estaba cometiendo”.

Detalló que “se utilizaron armas no letales, disuasivas, que son balines de goma, para detener la marcha de este vehículo e incentivarlo a ser controlado”.

Lo sucedido, dijo, “en ningún caso podría empañar las relaciones que mantiene la PDI y Carabineros de Chile en su historia. Este es un hecho que hace por lo menos 10 años no ocurría, de que hubiese un desencuentro en oficiales en el desarrollo de sus funciones en el área operativa”.