Experto aborda cuarentena vigilada con celulares y plantea aumentar transporte público para mantener distanciamiento social

El ministro de Salud, Enrique Paris, precisó este miércoles en qué consiste la medida de control de movilidad de teléfonos celulares, con el objetivo de monitorear el cumplimiento de la cuarentena en el país a raíz de la desatada pandemia del coronavirus.

Frente a la consulta de si esto vulneraría la privacidad de las personas, el secretario de Estado manifestó que “ese punto es muy importante, de ninguna manera vamos a incidir o preocuparnos de no respetar la privacidad, vamos a respetar la privacidad de las personas”.

En este sentido, agregó que “este no es un seguimiento persona a persona, es un seguimiento masivo del movimiento de los celulares que nos permite justamente tratar de evaluar incluso el resultado de nuestras medidas”.

Al respecto, abordó el tema en “El Rompecabezas” de Agricultura el experto en transportes de la Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso, quien contó que el control de movilidad a través de teléfonos celulares que se hace en Chile “es distinto a lo que se hace en Corea del Sur. Lo que se hace actualmente en la UDD con Telefónica y el Instituto de Sistemas Complejos con Entel es utilizando datos anónimos -que es muy distinto a un seguimiento persona a persona”.

“Se analiza cuáles son los movimientos agregados a la ciudad y con eso se ha podido determinar que la movilidad en la ciudad de Santiago ha disminuido cerca de un 30% desde el inicio de la cuarentena y que además que las comunas que tienen mayores ingresos tienen una disminución de la movilidad que es bastante mayor que las comunas de menores ingresos“, señaló.

Con esto, “lo que están realizando los centros de investigación ya permite tomar decisiones pero es muy distinto a un control y seguimiento que es muy diferente a lo que se ha planteado, que se ha hecho en países como Corea del Sur, particularmente para las personas que tienen COVID positivo y en varios países como en Francia también ha generado mucha discusión por la privacidad de las personas”.

Sobre utilizar un sistema con datos persona a persona, asegura que “se va a dar un tremendo debate dependiendo de cuál es la forma en la cual el Gobierno pretende avanzar en este tipo de idea“, pero “es algo que no es nuevo. Este tipo de discusiones que mezcla lo legal y filosófico, como por ejemplo el uso de los datos de Facebook”.

“Lo que se ha hecho en Corea del Sur es una aplicación que funciona de manera voluntaria para las personas con COVID positivo, que tiene que aceptar los términos de esa app, monitoreando en línea dónde están las personas que tienen COVID-19 y en caso de que las personas salgan de su zona de cuarentena, esa persona puede ser informada de que está violando la cuarentena. Evidentemente, surge la pregunta de cuál es la ventaja para las personas de querer participar de una aplicación así y es difícil que siendo voluntario haya una mayor proporción de las personas que quieran participar”, explicó.

“En mi opinión, esto debiese seguir trabajándose de manera anonimizada“, aseveró.

“Hay muchos riesgos asociados a que haya un control tan férreo de la información como posibilidades de filtración, cuando uno trabaja con datos sensibles como la ubicación de las personas hay que tener mucho cuidado. Ya sufrimos hace poco, que hubo un medio que tuvo información de dónde estaban las personas que tenían COVID y las georeferenció en un mapa y esto no solamente atentó contra el Estado al obtener esto de manera fraudulenta sino también contra estas personas que finalmente pueden verse atacadas”, justificó.

“El tema de la privacidad hay que tomarse con mucho cuidado. En general, las políticas debiesen tender a usar datos anónimos y agregados. Importa cuánto ha bajado la movilidad, en qué sectores, en qué lugares hay una mayor concentración de personas, dónde hay más flujo… pero persona a persona se pone complicado”, dijo.

MÁS TRANSPORTE PÚBLICO

Respecto a las medidas que se están evaluando, Basso fue enfático en que “hay que tener cuidado de que el remedio no sea peor que la enfermedad”.

Por ejemplo, “hay gente que ha planteado limitar el transporte público, me parece una pésima idea, porque hay personas que van a necesitar seguir trabajando, que están en sectores esenciales como supermercados o farmacias”.

“Y esas personas más encima que tienen que arriesgarse al salir porque trabajan en servicios esenciales, no podemos además no ofrecerle un transporte público que no sea seguro”, sentenció.

“Si nosotros disminuimos la frecuencia del transporte público, lo que vamos a hacer es que cuando la micro pase, va a pasar más llena. Yo soy contrario a la idea de reducir la cantidad de frecuencia de transporte público, yo estoy de acuerdo con aumentarla para mantener el distanciamiento social“, planteó.

Con ello, “se podría avanzar en tener horarios, ahora es más fácil porque hay menos tráfico, pero sí hay que mejorar la fiscalización”.

“En ese sentido, las fiscalizaciones que se están haciendo no están tomando estos datos en cuenta. Las personas que realizan estas fiscalizaciones son de capacidad limitada, no tenemos infinitos carabineros, entonces deben ubicarse en lugares estratégicos que no están completamente definidos”, cuestionó.