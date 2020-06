Rector Sánchez disiente de carta de académicos que pide renuncia del ministro Couve: “Me parece que hay otras formas de aportar y de criticar”

Más de un centenar de académicos firmaron una carta solicitando la renuncia del ministro de Ciencia, Andrés Couve, acusando que él participó con dolo en el “engaño sistemático” de las cifras entregadas por el Ministerio de Salud a la ciudadanía.

“La renuncia de Jaime Mañalich y el implícito reconocimiento del fraude en que incurrió, ha dejado en evidencia la complicidad de quienes avalaron la validez y la eticidad de esas prácticas. Un rol central en ello le cabe al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, que reiteradamente justificó ese dolo”, sostuvieron en la misiva.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, rechazó estas declaraciones y “así como los más de 100 académicos de distintas universidades, algunos de los cuales trabajan en la UC en distintos ámbitos, presentaron esa carta con mucha libertad académica, uno tienen todo el derecho a hacerlo, yo también como rector tengo todo el derecho a disentir de esa carta“.

“Creo que esa carta una que no se ajusta a la realidad del ministro Couve“, añadió.

“El ministerio ha entregado su aporte muy crítico, generoso, a la pandemia, al Ministerio de Salud, a las autoridades de Gobierno. He visto una dedicación muy importante del ministro Couve en el trabajo diario, por lo tanto me parece que la carta no se ajusta a la realidad“, justificó su opinión el rector.

“Uno puede tener discrepancias, puede encontrar diferencias y me parece muy bien. Pero los términos de la carta, de cómo se han manejado los datos, que no se han entregado datos verídicos, de que no se ha estado directamente con sentido crítico trabajando, eso no es verdad. Me parece que hay otras formas de aportar, otras formas de criticar“, opinó Sánchez.

“Yo invito a que ese grupo de académicos entregue propuestas, entregue críticas constructivas, solicite una reunión con el ministro Couve para conocer más en detalle en qué está el Ministerio de Ciencia. Me parece que la carta revela desinformación y esa desinformación tiene que ser trabajada con diálogo“, sentenció.