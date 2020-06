Capellán del Hogar de Cristo y salida de Mañalich: “Cometió un sincericidio”

José Francisco Yuraszeck, Capellán del Hogar de Cristo, habló con El Rompecabezas y se refirió a la campaña ”Únete a la Segunda Línea”. Sobre ella explicó: “La atención habitual del Hogar de Cristo de ayudar a la gente en situación de calle nos pilla en cuarentena. Afortunadamente hemos logrado sobrellevarlo medianamente bien. Por eso hacemos esta campaña. Tenemos la primera línea, que realmente está arriesgando su vida, y necesitamos apoyarlos. Por eso tenemos esta campaña para recaudar fondos mediante donaciones”

En ese sentido, acerca de la iniciativa, agregó: “Tenemos distancia física pero necesitamos estar cerca de la gente que ayudamos. Lo vemos no sólo en el Hogar de Cristo, también en hospitales y otros lugares. Ojalá la gente pueda ayudar a todas las instituciones que buscamos ayudar en esta situación”.

Yuraszeck, además, habló sobre la salida de Jaime Mañanalich del Ministerio de Salud. Al respecto, opinó: “El ministro cometió un ‘sincericidio’. Fue buen sincero en decir que desconocía algunas situaciones, como el hacinamiento. Yo vivo con seis sacerdotes más y acá al lado hay un par de familias haitianas en un espacio similar al nuestro y son alrededor de 26 personas y eso se reproduce en muchos lados. Eso no se ve y una cuestión fundamental de las autoridades es poder conocer estas realidades”.

El capellán también tuvo palabras para la situación de los inmigrantes en Chile. “Afortunadamente con ayuda de muchas organizaciones, muchos inmigrantes han podido retornar a sus países. Ha despertado mucha solidaridad con ese grupo que quedó varado y quería volver a su país. Era muy dramático porque estaban en las calles y se hicieron visibles. No querían salir de ahí porque sino su situación no iba a ser visible y nadie los iba a ayudar a volver a sus países”

Por último, Yuraszeck envió un recado a aquellos que no han respetado la cuarentena ni el toque de queda: “Hay gente que tiene que tomar conciencia, que levanten la cabeza y miren más allá del metro cuadrado que conocen. La cabeza piensa donde mira los pies. Es decir en Santiago cada uno ve la realidad que vive. Yo no culpo a las personas que no entienden que hay realidades más complejas de las que se vive en su barrio, pero llamo a tomar conciencia. Hago un llamado a tomar conciencia Es importante no bajar la guardia”.