Fiscalía de Melipilla inicia diligencias en hospital que habría negado atención a carabineros

La fiscalía local de Melipilla recibió la denuncia por parte de tres carabineros a quienes se les negó la atención en el hospital de Melipilla, quienes iban a consultar por síntomas de Covid-19.

“Con fecha de hoy hemos recibido denuncia en la fiscalía local de Melipilla, por negativa de atención en el hospital San José a funcionarios de la 24° Comisaría de Carabineros de Melipilla“, indicó la persecutora jefa de Melipilla, Verónica Monjes.

“Nos parece una situación preocupante, puesto que dichos carabineros asisten a dicho centro asistencial por síntomas de Covid-19. En virtud de esta denuncia, iniciaremos hoy las primeras diligencias y entre ellas un requerimiento de información al referido centro hospitalario”, señaló.

El hecho ocurrió este jueves, cuando un médico señaló que él no “atiende pacos”. Posteriormente, los funcionarios policiales recibieron un número de teléfono por parte del médico de turno para que fueran trasladados hasta otro recinto asistencial, porque no iban a ser revisados allí.

Según infirmó Emol, uno de los carabineros sí fue atendido finalmente en el hospital y que la intención del médico no fue negar la atención, sino que no consideraba recomendable la realización del test. Además, le habría entregado al policía un certificado donde daba cuenta de la toma de este, pese a que aquello no ocurrió.