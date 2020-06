Ministro Paris y cuestionamientos por “estrategia de rebaño”: “Todas las medidas tomadas apuntaban a no privilegiarla”

Durante este jueves la ministra Karla Rubilar, en diálogo con Canal 13, sostuvo que Chile “nunca pensó en una inmunidad de rebaño”, palabras que contradicen las dadas en su minuto por el ex ministro Jaime Mañalich y la subsecretaria Paula Daza, quien comentó al diario La Tercera que “tenemos que lograr que las personas se vayan enfermando progresivamente”.

Enrique Paris, actual titular de la cartera sanitaria, salió al paso y afirmó que las medidas tomadas para controlar la pandemia del coronavirus no apuntaron a dicha fórmula. “En realidad las declaraciones no se pueden borrar, pero la verdad es que la estrategia que se implementó no avalaba esa estrategia de rebaño, todo lo contrario, ya lo dije: fortalecer el sistema público, cerrar las fronteras, establecer la alerta sanitaria, el estado de catástrofe, el toque de queda, también fuimos pioneros”, dijo.

“Todas aquellas medidas apuntaban a no privilegiar esa estrategia de rebaño. Si se declaró en algún momento o se comunicaron ideas que apuntaban a esa estrategia, creo que no fue la estrategia que realmente el Gobierno siguió y eso está desmentido con los hechos“, complementó el ex presidente del Colegio Médico, quien detalló las medidas implementadas por el Ejecutivo durante los últimos meses.

“Esperar que la gente se infecte no fue realmente la política del Gobierno, todo lo contrario. Por eso se fortaleció el distanciamiento social, el testeo, la capacidad de llevar a aislamientos a las residencias sanitarias, en el lavado de manos, uso de mascarillas. respetar las cuarentenas, el toque de queda. Eso obviamente no se habría hecho si nosotros hubiésemos tenido la mínima intención de que la gente se infectara, no es así“, expresó.

“Si uno toma medidas para evitar la infección, justamente está en contra de la estrategia de rebaño“, finalizó el doctor Enrique Paris.