Lagos Weber valoró aprobación de aumento y extensión del Ingreso Familiar de Emergencia

Tras una intensa semana de trabajo en comisión de Hacienda, finalmente, el Senado junto con el gobierno lograron resolver las diferencias que tenían respecto a este proyecto, y lograron despachar la iniciativa para su última tramitación en la Cámara. “Hubo un cambio sideral respecto al proyecto inicial. Qué bueno que aquellos que tenían una mirada distinta, cambiaron de opinión”, añadió el parlamentario PPD.

Luego de una intensa jornada previa de discusión en comisión de Hacienda este jueves, finalmente la sala del Senado despachó este viernes, la iniciativa del aumento y extensión del Ingreso Familiar de Emergencia para que pueda aprobarse, la iniciativa que incrementa a 100 pesos por persona el beneficio, en su último trámite en la Cámara de Diputados.

Durante su intervención en la jornada, y tras aprobarse el texto en el Senado, el parlamentario señaló: “Yo quiero valorar lo que se ha hecho hasta ahora, y no sólo valorar, también felicitar, y lo apoyo entusiastamente. No es todo lo que yo quería y sigo teniendo diferencias, pero voy a seguir mirando la mitad del vaso lleno, porque de la diferencia que hubo hasta hace dos meses atrás, donde no coincidíamos ni en el monto, ni en la cobertura, tampoco en el diseño ni en la duración; no coincidíamos en tantas cosas, pero hoy día hemos hallado un punto de entendimiento, y seguramente, fue la crisis lo que generó lo que estamos viviendo: que se mueve a las fuerzas políticas a ponernos de acuerdo, o a un sector de ellas”, comentó.

“Esto no es ninguna política de acuerdos, ni es para serpentinas, o para hacer fiesta, esto es para decir que, con buena disposición al diálogo, encontramos una forma de entendimiento para encarar una crisis al corto plazo ¿Cómo? Diciendo que vamos a usar los recursos de Chile por 12 mil millones de dólares y con un marco fiscal para los próximos dos años, sabiendo que el presupuesto para el próximo año no se va a achicar”, añadió.

Respecto al aumento del beneficio otorgado a las familias y el fondo de 12 mil millones de dólares que incorpora este paquete económico para la reactivación durante los próximos meses, Lagos Weber reconoció la voluntad de gobierno y oposición para llegar a los entendimientos que permitieron aprobar esta iniciativa. “Coincidimos en que la reactivación es fundamental, una vez que retiremos la pandemia, en eso también vamos a asignar recursos, y en eso también, identificamos, preliminarmente, una serie de áreas que son importantes, eso es parte del entendimiento. Y en la materia que nos convoca hoy día, hubo un cambio sideral respecto al proyecto inicial. Qué bueno que aquellos que tenían una mirada distinta, cambiaron de opinión”, apuntó.