Senador Lagos Weber valoró promulgación de Ingreso Familiar de Emergencia

Tras la promulgación del Ingreso Familiar de Emergencia, que se llevó a cabo este domingo por el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda, el senador Ricardo Lagos Weber valoró que el proyecto se convierta en ley, lo cual permitirá que próximamente muchas familias adquieran un aporte de 100 mil pesos por cada integrante del hogar.

Al respecto, el parlamentario por la región de Valparaíso reconoció que, a su juicio, “Es bueno que tengamos un ingreso familiar mejorado y fortalecido, eso apoyará directamente a más familias y con un monto superior, lo que va a permitir que puedan quedarse en casa, tal y como lo señala la autoridad sanitaria”, afirmó.

En este sentido, Lagos Weber reconoció que “una vez que hemos solucionado el tema del ingreso familiar, la autoridad debe repensar la estrategia de salud. Generamos los instrumentos para que la ciudadanía se quede en su casa, y ahora es turno de enfrentar de una manera distinta, la estrategia de salud”.

“Debemos revisar urgentemente las normas del FOGAPE”

Respecto a las críticas y cuestionamientos que ha tenido el proceso en que los bancos otorgan créditos con garantía estatal (FOGAPE) a las pequeñas y medianas empresas afectadas económicamente por la pandemia, el parlamentario PPD, fue categórico: “Ahora, debemos revisar urgentemente las normas del FOGAPE, el que le permite dar créditos con garantía del Estado a pequeñas y medianas empresas. Hay muchas críticas a la forma en como ha funcionado, y creo que debemos perfeccionar esta herramienta para que pueda llegar a las pymes de manera más efectiva”.

Finalmente, Lagos Weber aseguró que “ya está demostrado que lo que hicimos con el crédito FOGAPE, que en castellano, sería el crédito apalancado con garantía estatal que los bancos deben prestar a las pequeñas y medianas empresas, no ha funcionado todo lo bien que debiera, y con casos que son muy críticos. Pues bien, eso hay que revisarlo ahora, porque esas PYMES, para poder echar a andar la máquina (sic) necesitan capital de trabajo. Entonces, no sacamos nada con invertir muchos recursos para que no quiebren, para mantener el tejido productivo y tenerlo tensionado para cuando llegue la ocasión, empezar a producir si es que no van a tener plata con qué hacerlo”, agregó.