Senador Harboe pidió a presidente de BancoEstado suspensión de remates por deudas

El senador Felipe Harboe (PPD) sostuvo durante esta mañana una reunión con el nuevo presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, con motivo de solicitar la paralización de los remates por deudas desde comienzos de la crisis social a la fecha.

Además, el parlamentario aprovechó la instancia para pedir la ampliación de los meses de gracia para los pagos referidos a la industria turística.

Asimismo, Harboe calificó como una “muy buena reunión de trabajo” la cita que mantuvo con el presidente de BancoEstado. “Le he pedido, formalmente, la suspensión de todos los remates y procedimientos ejecutivos para deudores con posterioridad al 18 de octubre”, señaló.

Además, indicó que “la situación económica es dramática y hay mucha gente que no está pudiendo pagar sus deudas porque no tienen la capacidad ya que han sido despedidos o debido a que sus pequeñas empresas no han podido funcionar”.

A su vez, Harboe espera que “haya una buena acogida de parte de BancoEstado y, adicionalmente, le he planteado la posibilidad de ampliar los meses de gracia para la industria turística. Es muy importante para la gastronomía y todo lo que está ocurriendo en diferentes regiones. Están muy afectados, razón por la cual también estamos pidiendo un esfuerzo adicional al BancoEstado”.

Finalmente, el senador PPD agradeció la “buena disposición de su nuevo presidente. Creo que le va a inyectar una visión más social a la gestión del BancoEstado en nuestro país”, concluyó.

Agencia Uno