Alcalde Jadue: Para este Gobierno la economía era tan importante que “la terminaron matando”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue abordó en el matinal de Chilevisión los motivos que lo llevaron a querellarse contra el Presidente de la República Sebastián Piñera y el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, por su eventual responsabilidad en las muertes por COVID-19 que han ocurrido en su comuna.

“Se actuó desde una mirada sobre ideologizada desde el neoliberalismo. El Gobierno salió a contener el gasto fiscal, evitar gastar plata que tenía que gastar con un porcentaje de gasto fiscal respecto del PIB (Producto Interno Bruto) significativamente menor que le promedio de todo el mundo” para contener la pandemia.

El edil argumentó que la única razón es que había “objetivos claros y no querían tener que aumentar el impuesto -ni temporal ni permanente- a los súper ricos, no querían echar mano a las reservas, porque no querían endeudar a Chile”.

Para Jadue “hay muchos criterios que vienen de una sobre ideologización neoliberal” explicando que “incluso es exclusivamente en Chile, porque países completamente neoliberales tomaron la decisión correcta”.

Para “este país, este Gobierno, este Presidente, este ministro -que son expertos en negocios- era tan importante su riqueza y la economía que finalmente la terminaron matando” afirmó Jadue.

“Las cuarentenas las administran de forma indefinida y parece que quieren que llegaran al 2022”, finalizó el edil de Recoleta.