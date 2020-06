Minsal anunció que Chile participará en ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus

Durante la mañana de este martes, en medio del reporte de contagiados y fallecidos por coronavirus, el ministro de Salud, Enrique Paris, anunció que Chile participará en ensayo clínico de la vacuna contra el Covid-19 que realizarán investigadores de China.

“El tema de las vacunas es participar gracias a la invitación que hace China en un estudio clínico en Fase 3, que tiene que ver con la seguridad y efectividad de ese tratamiento“, expresó la autoridad sanitaria, quien complementó que el procedimiento contará con la participación del titular de Ciencias y Tecnología, Andrés Couve.

“Eso significa que es un investigación que debe considerar la efectividad, seguridad de la vacuna y que debe cumplir con todas las leyes de derechos y deberes de los pacientes, de los estándares éticos que ha impuesto el país para estos ensayos, con la aprobación del SIP”, expuso Paris.

“No es primera vez que Chile participa en este tipo de estudios. Chile fue un pionero para la vacuna contra el rotavirus. Es un reconocimiento que hace otro país a la calidad científica de nuestro país y estará coordinado bajo la dirección del Ministerio de Ciencias”, argumentó el ministro de Salud, quien fue tajante: “No es que vaya a llegar la comuna. No hay vacuna todavía“, cerró.