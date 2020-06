Ocho menores de un año han muerto por coronavirus desde el inicio de la emergencia sanitaria

De acuerdo a los datos entregados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), a la fecha han fallecido ocho menores de un año a causa del coronavirus desde que comenzó la emergencia sanitaria en Chile.

Los últimos dos decesos fueron informados por el seremi (s) de Salud, Jaime Jamett, quien en diálogo con La Tercera detalló que se produjeron el 3 de junio en Valparaíso y el 10 de este mes en Curicó. En el primer antecedente, se reveló que la lactante arribó al Hospital San Agustín de La Ligua con un paro cardiorrespiratorio y que post mortem se supo que dio positivo en su examen PCR.

Del total de muertes (ocho), tres eran considerados casos confirmados y cinco eran “sospechosos” según los parámetros del DEIS. “Hay una manera errónea de comunicarlo: estos no son casos sospechosos, sino que muertes por Covid-19 sin el virus identificado, o sea, sin el examen. En esta pandemia es mínima la variación de muertes que no terminan siendo confirmadas”, expresó Danuta Rajs, ex jefa del departamento.

A diferencia de años anteriores, el coronavirus sería la única enfermedad circulante en el aire que podría matar a los menores de 12 meses. Roberto Dalmazzo, jefe de la UTI pediátrica de Clínica Las Condes, habló con el medio citado y manifestó que “uno que otro reacciona con respuestas inflamatorias entre una o dos semanas después de la infección. Al igual que el Síndrome de Kawasaki -que se ha descrito como un efecto del coronavirus en lactantes- hay grupos de niños que tienen una constitución genética que hace que tengan este tipo de respuestas”, acotó.