Codelco informa la muerte de otro trabajador de la empresa a causa de Covid-19

Por medio de un comunicado, Codelco informó sobre la muerte de un trabajador de la Gerencia Fundición de la división de Chuquicamata, a causa de Covid-19.

“Con profundo pesar informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero de labores el Sr. José Alberto Levancini Cortés”, indicó la empresa.

“La amenaza del contagio está presente en todo nuestro entorno y – como lamentablemente ocurrió en este caso – afectó a nuestro colega fuera de su jornada laboral”, añadieron en el comunicado.

No obstante, desde la Federación de Trabajadores del Cobre criticaron la declaración de Codelco, señalando que “desde @FTCobre lamentamos una nueva víctima minera por #Covid-19, aunque @CodelcoChile insista que su contagio no fue en la faena de División Chuquicamata. Los trabajador@s no pueden seguir pagando por la producción! #BastaDeMuertes”.

Cabe señalar que esta sería la tercera muerte de un trabajador de Codelco.