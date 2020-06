Froilán Flores cuestiona decisión de municipalidades de cerrar ferias libres de manera temporal: “Tenemos la misma posibilidad de contagio que en Ahumada”

Durante la jornada de ayer, se dio a conocer la decisión de las municipalidades de Puente Alto y Recoleta de suspender de manera temporal (por dos semanas) las ferias libres de dichas comunas, para evitar aglomeraciones y nuevos contagios de coronavirus.

No obstante, esta determinación fue rechazada por Froilán Flores, Presidente de la Asociación de Ferias Libres, quien en una entrevista con el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura, indicó que las ferias no deberían cerrarse.

“Esta ‘epidemia’ del cierre de las ferias empezó hace mucho tiempo en regiones. En Llay Llay no hay ferias, las cerraron; en Concón no hay ferias, las cerraron; en Purranque, no hay ferias, las cerraron”, indicó.

“Las ferias que hay mensuales, donde van los jubilados a pagarse, en regiones están cerradas y ahora como llegó a Santiago y Santiago es Chile, todo el mundo está atento”, aseguró Flores.

Tras esto, señaló que “las ferias libres hasta este minuto que yo tenga conocimiento, tenemos la misma posibilidad de contagio que en Ahumada o en las puertas del Compin, o en Administradora de Fondos de Cesantía”.

“No se deben cerrar las ferias libres porque hay dos motivos principales que tienen que ver con los sectores más pobres del país y también tiene que ver con la alimentación de los chilenos, porque la alimentación de los chilenos está muy de la mano con la salud de los chilenos”, sostuvo.

Finalmente, explicó que “esto no es una defensa corporativa, es una defensa del servicio que las ferias libres presentan en el país“, concluyó.