Diputados UDI proponen multas de cuarentena de acuerdo a los kilómetros avanzados

Un grupo de diputados de la UDI, encabezados por el subjefe de bancada, Álvaro Carter, presentaron un proyecto de ley para que se castigue por kilómetro avanzado a todos aquellos que buscan evadir las cuarentenas.

En el proyecto se detalla que “en caso de que la medida impuesta por la autoridad sanitaria sea cuarentena o toque de queda y ésta se infrinja utilizando un vehículo motorizado, la multa se calculará tomando en consideración los kilómetros de distancia existentes entre el domicilio del infractor y el lugar en que sea controlado infringiendo alguna medida, sin los respectivos permisos establecidos por la ley”, sanción que según el diputado Carter, corresponderá a 1,5 UTM por kilómetro avanzado.

Además, el texto precisa que “si la misma conducta fuese perpetrada utilizando para dichos efectos una aeronave, se aplicará una multa equivalente al 25% del avalúo comercial o fiscal de ésta”. “En caso de reincidencia, además de la multa correspondiente, se suspenderá la licencia respectiva ya sea del vehículo motorizado o la aeronave, por un periodo de 6 meses, 3 años y vitalicia en caso de que exista una tercera y cuarta vez respectivamente”.

La moción también establece el “presidio menor en su grado máximo y la imposición de una carga social ad-hoc a la pandemia o catástrofe vigente, como servicio a la comunidad afectada, a modo de ejemplo, sanitizar localidades afectadas próximas al domicilio del imputado”.

Carter señaló que “hace una semana el Senado estaba legislando para subir las penas de cárcel a los que infringen tanto la cuarentena como el toque de queda. Han pasado los días y vemos que no han bajado la cantidad de infractores y no se ha reducido como debería la movilidad, por lo que claramente la norma no está funcionando, y encontramos que la justicia no ha sido realmente fuerte en el tema. No se ha aplicado la ley”.

El legislador UDI fue enfático en indicar que “el Gobierno debe cambiar la política y el Ministerio tiene que decretar ahora una cuarentena y un toque de queda más fuerte. El toque de queda en los días de semana tiene que partir a las ocho de la noche, los sábados a las cuatro y el domingo todo el día”.