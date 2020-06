El frío llegó a -12°C en El Colorado y -3,7°C en Colina: Así se vienen los próximos días en la zona centro sur

La lluvia de esta semana vino acompañada de bajas temperaturas y nieve en grandes cantidades en la zona central del país, lo que podría continuar los próximos días.

Según contó el meteorólogo de CHV Eduardo Sáez al programa “El Rompecabezas” de Agricultura, este jueves “fue la mañana más fría en lo que va del año”.

“Marcó -1,1°C en Quinta normal. En Colina -3,7°C. No es la temperatura más baja en Colina, pero sí del centro de Santiago. Y la que me llamó mucho la atención fue el Complejo El Colorado, donde marcó -12,5 grados bajo cero. Es la temperatura más baja que tuvimos en las cercanías de la cuenca de la Región Metropolitana, obviamente por la altura, pero 12 grados bajo cero se nota“, enfatizó. Este frío no es una situación habitual, “salvo en esta temporada en que ha caído mucha, mucha nieve”, dijo.

“Afortunadamente, y lástima en la época donde se está llenando de nieve en los complejos de esquí… En los últimos dos eventos se acumularon en los 4000 metros de altura 106 cm y 186 cm de nieve. Estamos hablando que tenemos un acumulado de casi 3 metros a 4000 metros y eso no lo veíamos hace mucho, mucho tiempo. Yo creo que desde el 2017 o 2018 no se veía tanta nieve en la cordillera”, agregó.

Para los próximos días se espera un nuevo sistema frontal. “Desde el domingo habrá una precipitación leve, quizá lunes en la madrugada o en la mañana ya más intenso y estoy hablando que podríamos tener unos 15 mm más de lluvia“, dijo.

“Y créeme que una lluvia, una simple lluvia de 5,5 mm hace que tengamos la misma cantidad de agua acumulada total el año pasado. El año pasado cayeron 82 mm y este año ya llevamos 76,5. Así que nos faltan unos 5,5 mm para igual al año pasado que fue terriblemente seco“, celebró. Sin embargo, “podríamos tener un par de semanas donde no llueva, es normal dentro de esta época”.

Respecto a la nieve afirmó que “es positiva para el riego, el agua potable” y sobre todo para cuando se derrita hacia el verano.

Sobre el pronóstico para el resto de Chile, dijo que actualmente hay precipitaciones aisladas entre Los Ríos y Los Lagos y habrá lluvias más “intensas mañana en la tarde noche entre Osorno y Chiloé.

“Hay que pensar q el lunes debería alcanzar nuevamente hasta la Región de Coquimbo y con temperatura baja, así que viene más nieve y eso es positivo“, finalizó.