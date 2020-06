Ex jefa del DEIS y situación del coronavirus en Chile: “Es muy prematuro decir que estamos viviendo el máximo (peak)”

La situación sanitaria de Chile a causa del coronavirus es compleja. A la fecha hay más de 250 mil casos y 4.731 fallecidos, esto último lo coloca en el puesto 18 del listado de países con más decesos por la pandemia.

Danuta Rajs, ex jefa del DEIS (Departamento de Estadísticas e Información de Salud), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y comentó el escenario del país. “Me parece que eso (llegamos al peak) no se puede afirmar en este momento, porque puede ser una falsa impresión de un período muy breve“, dijo.

La especialista, además, explicó las diferencias de las tasas de contagio en las regiones. “Esto se comporta de distinta manera en distintas partes del país y también se comporta así en las comunas de la Región Metropolitana, por lo tanto hay unas donde se observa una disminución aparente de la velocidad del contagio”, expresó.

De todas maneras, Rajs llamó a la cautela y aseguró que es muy temprano afirmar que empezó el descenso de contagiados. “Es muy prematuro decir que aquí estamos viviendo el máximo y en la fase descendente. Hay que hacer más observación antes de asegurarlo“, cerró.