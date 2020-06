Ministra Hutt llamó a quedarse en casa durante el próximo fin de semana largo

Desde mañana viernes y hasta las 22:00 horas del lunes 29 de junio, regirán tres nuevos cordones sanitarios en el país. La Región Metropolitana, la Región de Valparaíso y el Gran Concepción, reforzarán sus controles sanitarios durante este fin de semana largo para así evitar la salida y entrada de personas a esas zonas.

“Queremos reiterar nuestro llamado a quedarnos en la casa. Este fin de semana tiene un agregado que es el feriado del día lunes, lo que no se debe interpretar como una posibilidad para salir a una segunda vivienda o para no respetar las cuarentenas. Las únicas razones para poder traspasar un cordón sanitario, son las establecidas en la normativa que otorga los respectivos salvoconductos y no otras. Reiteramos nuestro llamado a cuidarnos entre todos y a respetar las normas que establece, por nuestro bien, la Autoridad Sanitaria” recalcó la ministra de Transportes, Gloria Hutt.

De esta forma, quedará restringido el ingreso y salida de vehículos de la Región Metropolitana, Región de Valparaíso y Gran Concepción. Esta última zona, comprende a 20 comunas.

Sólo se exceptúan de esta medida aquellas personas que cumplen labores indispensables, como por ejemplo personal de salud o quienes trabajan en abastecimiento y servicios críticos.

Los cordones sanitarios establecidos por la autoridad sanitaria durante el día de ayer, se suman a los ya vigentes ubicados en San Antonio, Chiloé, Punta Arenas, Puerto Williams, Pirque y Alto Biobío.

Agencia Uno