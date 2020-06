Subsecretaria Daza aclara polémica por chofer contagiado de Covid-19: “No fui contacto estrecho”

Durante el reporte diario de contagiados y fallecidos por coronavirus en Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aclaró la polémica respecto al posible contacto estrecho que tuvo con su chofer hace casi un mes, razón por la cual realizó una cuarentena preventiva.

“Para mí es muy importante aclarar esta situación. Al respecto quiero decir que yo no fui contacto estrecho y voy a darme el tiempo para dar a entender cuál fue la situación que ocurrió: el viernes 29 (de mayo) acudí a Valparaíso con mi chofer y al ser un viaje de más de dos horas podría haberse considerado un hecho o una posibilidad de contacto estrecho“, partió la autoridad sanitaria, quien profundizó respecto a su situación.

“El lunes siguiente (1 de junio), debido a la existencia de casos positivos en el Ministerio de Salud, él me solicita irse a cuarentena preventiva a pesar de no tener síntomas. Ese día se realizó el examen PCR, yo solicito al Departamento de Epidemiología ver la posibilidad de que, en caso de que saliera positivo, yo fuera contacto estrecho. No fui contacto estrecho porque pasaron más de 48 horas de esta situación“, detalló Daza, quien reveló un diálogo con el entonces ministro Jaime Mañalich para ir a cuarentena preventiva.

“Para proteger y para poder prevenir polémicas que podrían haberse producido, en conversación con el ministro consideramos que era bueno que me fuera a teletrabajo. Es muy importante transparentar la información e informárselo a la población”, expuso la subsecretaria.

La defensa del ministro Enrique Paris

Luego de las palabras de Paula Daza, el ministro de Salud cerró filas con la funcionaria sanitaria. “Quiero decir que apoyo ciento por ciento a la subsecretaria, que ha dado todas las explicaciones posibles. Ella no fue contacto estrecho“, cerró Paris.