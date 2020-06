Carabineros encuentra un jardín infantil funcionando de forma clandestina en Maipú

Carabineros encontró un jardín infantil funcionando con niños en su interior en la comuna de Maipú, la que se encuentra en cuarentena debido a la pandemia de Covid-19 y, por ende, prohibido el funcionamiento de los recintos educacionales.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el hecho fue advertido en la avenida Pajaritos 1257, cerca del cruce con la calle Portales.

Según información preliminar, al interior habían 3 técnicos parvularios, atendiendo a 4 menores de un año. Los adultos habrían tenido un permiso temporal de turno éticos, según explico el sostenedor del lugar.

Al lugar, llegó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien indicó que se incumplió la norma de funcionamiento, pues el certificado que tenían de la empresa Fruna no da ese tipo de autorización.

“No existe ese tipo de certificados, no tiene ningún tipo de relación, la empresa de ningún tipo está autorizada a contradecir una normativa sanitaria como es el no funcionamiento de los jardines infantiles o los establecimiento educacionales”, dijo. “Hay un certificado que es absolutamente falso”, afirmó la subsecretaria.

Además, Martorell señaló que tanto Carabineros como la seremi de Salud de la Región Metropolitana se dirigirá a la compañía Fruna para determinar responsabilidades.