Guardias de supermercados podrán fiscalizar permisos temporales de clientes

A partir de este viernes, los guardias de seguridad de los supermercados podrán pedir a los clientes sus permisos temporales que deben portar para salir de casa en comunas con cuarentena.

De acuerdo a lo que explicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, esto es gracias a que el OS-10 de Carabineros estableció una nueva norma para todos los guardias que cumplan con el curso de Carabineros.

Así, quienes no posean el respectivo documento, los guardias podrán negar el acceso de las personas a los establecimientos comerciales. Sin embargo, no podrán detenerlo no tampoco pedir el carnet de identidad.

“Los guardias no están habilitados para detener, pero sí para llamar a Carabineros o la PDI y no permitirle el ingreso al supermercado”, explicó la subsecretaria.