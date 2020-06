Renuncia Loreto Silva a la presidencia de ENAP tras pronunciamiento de Contraloría

Durante la jornada de este viernes, se dio a conocer la renuncia presentada por Loreto Silva a la presidencia del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Esto, luego de un duro pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre conflictos de interés y probidad.

“Los funcionarios tienen derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición en la Administración (del Estado), siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios y sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley“, dice el pronunciamiento de la Contraloría.

No obstante, agrega que “son incompatibles con el ejercicio de la funciones públicas las actividades particulares de las autoridades o funcionarios (…) en la representación de un tercero en acciones civiles deducidas en contra de un organismo de la Administración del Estado”, comprendiendo a “todas las entidades que la integran y no se limita solo al órgano en el cual desempeña labores”.

Cabe recordar que el ente contralor fue oficiado por los parlamentarios Gabriel Ascencio (DC) y Leonidas Romero (RN), quienes cuestionaron que Silva sea socia del estudio jurídico “Bofill, Escobar, Silva abogados“, que ha representado a Hyundai Engineering & Construction -a cargo del Puente Chacao- y la concesionaria Nuevo Pudahuel en conflictos con el Estado.