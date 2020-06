Usuarios reportan problemas para ingresar al sitio web de BancoEstado

Durante esta jornada, varios clientes de BancoEstado reportaron a través de sus redes sociales problemas para ingresar el sitio web de la entidad.

Fueron decenas de usuarios los que señalaron mediante la plataforma de Twitter que no pudieron entrar a sus cuentas del banco por la página y también por la aplicación.

De hecho, en la misma página se lee que el sitio “presenta intermitencias, estamos trabajando para solucionar el problema a la brevedad posible”.

No he recibido ningún correo; no he actualizado ninguna clave. Pero aún así no puedo acceder vía Web, ni por la aplicación, ni responde el teléfono.

Y aún así dicen que todo está bien?

Cínicos mentirosos #bancoestado

— Prisco (@Prisco38778220) June 26, 2020