Alcaldesa hace un llamado a respetar cuarentena en Viña del Mar

La etapa final del proceso de entrega de cajas que el Gobierno realizó a nivel nacional, en el marco del programa “Alimentos para Chile”, se realizó en el centro de acopio del Polideportivo de Viña del Mar, encabezada por el Ministro de Desarrollo Social, Cristian Monckeberg, junto a la alcaldesa Virginia Reginato y al intendente regional, Jorge Martínez.

En la ocasión, en la que también estuvieron la seremi de Bienes Nacionales, Rosario Pérez, el seremi de Desarrollo Social, Ricardo Figueroa, y el concejal Jaime Varas, el secretario de Estado entregó detalles de las 85.714 cajas distribuidas a los municipios de la Región de Valparaíso por parte del Gobierno Regional y 60 mil correspondientes al Gobierno Central.

El ministro destacó que “es un esfuerzo gigante que estamos haciendo desde el Gobierno central y regional, apoyados fuertemente por los municipios, para llegar de la manera más expedita y rápida posible a las familias que tanto lo necesitan, especialmente a las de las comunas que están en cuarentena, donde tienen que quedarse en sus casas”.

Respecto del cumplimiento del programa, Monckeberg detalló que a nivel país se han distribuido 2 millones 100 cajas de un total de 2 millones 500

mil. En cuanto a la Región de Valparaíso, el secretario de Estado precisó que se han entregado 244 mil cajas. “Nos quedan casi 50 mil de las nuevas a repartir, para entregarlas de aquí al sábado a los municipios, pero nuestra meta, y se lo hemos dicho a todos los alcaldes, esperamos que de aquí al lunes estas cajas estén en manos de los vecinos”, dijo, reiterando su agradecimiento a la gestión de los jefes comunales.

Por su parte, el intendente Jorge Martínez, señaló que “en la Región de Valparaíso ya se cumplió la primera etapa de entrega de 145 mil cajas y hoy disponemos de otro número importante que totaliza 298 mil unidades y estamos avanzando fuertemente”, agradeciendo también la labor de funcionarios regionales y municipales de las 38 comunas de la región.

En el caso de Viña del Mar se ha entregado cerca del 65% de las cajas comprometidas por el Gobierno, totalizando 36 mil unidades, con una entrega diaria de 3.200 cajas en promedio.

La alcaldesa Virginia Reginato sostuvo que “estos días ha sido una tremenda labor y en este lugar (polideportivo) se han acopiado las 61 mil cajas que destinó tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Regional y se ha hecho un trabajo impresionante”.

De manera especial, dijo, “quiero felicitar y agradecer a mis funcionarios municipales que han trabajado con la camiseta bien puesta, con mucho sacrificio, exponiéndose a muchas cosas, y vamos a seguir trabajando”, agradeciendo también a Carabineros, Armada y PDI por la protección brindada durante la entrega de las cajas con alimentos en los diversos sectores de la comuna.

La alcaldesa precisó que “tenemos 61 mil cajas, de las cuales ya hemos entregado 36 mil y quiero hacerle un pedido a las personas, que tengan la tranquilidad que las cajas van a llegar a sus casas, porque aquí hay una organización donde se entrega donde y a quien corresponde”, puntualizó.

En cuanto a las medidas adoptadas por el Gobierno para prevenir la llegada de personas que no residen en las comunas en cuarentena en la Región de

Valparaíso, especialmente durante este fin de semana largo, donde además se implementaron estrictos controles y cordones sanitarios, el intendente regional sostuvo que hasta el momento la evaluación ha sido positiva y “se han mantenido muy bien”, acotó.

Por su parte, la alcaldesa Virginia Reginato comentó que la situación que se genera los fines de semana largo en Viña del Mar y la zona es un problema que se registra hace bastante tiempo. “El Gobierno ha tomado las medidas, pero desgraciadamente siguen habiendo muchos irresponsables que no piensan que hoy se trata de la vida de las personas. Si no cumplen las medidas, incluso la cuarentena, me parece que es de una irresponsabilidad increíble”, concluyó.