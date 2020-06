Liceo 7 de Providencia será mixto desde el 2021: recibirá más de 100 alumnos

Tras casi 80 años de vida, el histórico establecimiento de Providencia Liceo 7 será mixto desde el inicio del año escolar 2021.

Este cambio de monogénero surge a petición del Consejo Escolar del Liceo 7, organismo que agrupa a estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la educación, Dirección y sostenedor del liceo.

Esta medida se buscó desde el año 2019, donde el Ministerio de Educación no aprobó el cambio por no tener, en esa fecha, baños y camarines para hombres.

Estas mejoras fueron implementadas este 2020, permitiendo así que las autoridades gubernamentales den la autorización para pasar a ser un establecimiento mixto.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sostuvo sobre este cambio: “Estamos cumpliendo con un anhelo de la comunidad escolar del Liceo y estamos felices de que se haga realidad. Soy una ferviente defensora de la educación mixta y en el hecho de avanzar en una educación mixta por los beneficios que ésta tiene para la comunidad escolar; pero esto no se trata de lo que a mí me parece, sino de lo que la comunidad prefiere. Este cambio no ha sido una imposición, sino algo que la propia comunidad educativa ha querido”.

Finalmente respecto a la cantidad de alumnos hombres que arribarían al liceo, se espera que más de 100 estudiantes, todos para 7º año básico, serán distribuidos entre los 5 cursos de ese nivel.

En esta misma el establecimiento también cambiará su nombre. Ahora oficialmente se llama “Liceo Nº7 de Providencia, Luisa Saavedra”.