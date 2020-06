Ilabaca (PS) califica de “preocupante” irregularidades por cajas de alimentos

El diputado socialista por la Región de Los Ríos, Marcos Ilabaca, criticó a las autoridades regionales por los “vicios” en un contrato directo que permitió la compra de 5 mil cajas de abarrotes, como parte del programa “Alimentos para Chile”, que está siendo investigado por la Contraloría General de la República (CGR).

Según el parlamentario PS, “se trata de una compra millonaria hecha a la medida, y la CGR identificó que la empresa contratada (Comercial Weber Spa), no tenía el giro adecuado para desarrollar la actividad efectuada, y la misma empresa determinó cambiar su giro para poder adjudicarse la compra”.

“Se trata de una operación desvergonzada y el responsable principal no es la encargada de finanzas -puesto que además no existe en el organigrama de Intendencia- sino el Intendente Regional César Asenjo, quien tiene el descaro de salir celebrando el despliegue de este programa, como si se tratara de un éxito de gestión. Definitivamente, Asenjo es una caricatura que no tiene vergüenza alguna”, dijo Ilabaca.

De la misma forma, el diputado señaló que “cuando hay autoridades haciendo negocios, beneficiando a amigos con dineros públicos, destinados a la alimentación de la gente que está pasando hambre, entonces no estás entendiendo el rol que ocupas. Esto es una vergüenza, las autoridades del Gobierno siguen pensando que hay margen para negociar y enriquecerse a costa de la miseria de la ciudadanía”.

Para el parlamentario de los la Región de Los Ríos, “lo preocupante es que hemos ido conociendo una serie de irregularidades en el programa “Alimentos para Chile”, a nivel nacional. Y se hace necesario de una vez por todas que se transparente el uso de los recursos públicos, quienes han sido las empresas favorecidas, y en especial, saber si la ayuda está llegando a la cientos de miles de familias necesitadas en nuestros país”, afirmó Ilabaca.

“Esta es una conducta reiterativa y los organismos fiscalizadores deben hacer su trabajo, de manera minuciosa y con resultados concretos que todo el país conozca, porque situaciones como las ocurridas en la Región de Los Ríos, se han sucedido en Arica y Parinacota, Bio Bio, Los Lagos, entre otras regiones”, concluyó el legislador.