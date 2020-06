Senadora Rincón pide crear plan en ayuda de la clase media

La jefa de bancada de los senadores DC, Ximena Rincón emplazó al Gobierno a incluir en la agenda el retiro del 10% de las AFP, el postnatal de emergencia y la rápida promulgación de ley de no corte de servicios básicos.

“Es el minuto de pensar en la clase media. Sectores a los que nunca le llega nada desde las políticas públicas, en estos momentos de pandemia y de emergencia. En condiciones excepcionalísimas, es fundamental pensar en las miles de familias que hoy No reciben el Ingreso Familiar de Emergencia, que no tienen derecho al subsidio de desempleo o que simplemente no califican en el Fogape”, añadió.

Asimismo, la senadora DC aclaró que hoy “necesitamos poder avanzar y analizar el retiro del 10 % del ahorro de las pensiones de las cuentas de las y los trabajadores”

“Necesitamos avanzar en el post natal de emergencia para que cientos de miles de madres puedan seguir cuidando sus hijos sin arriesgar su vida y necesitamos que el Presidente de la República promulgue la ley de no corte de Servicios Básicos, de luz, agua, gas, telefonía e internet”, detalló.

Además, Rincón aclaró que “es fundamental que las familias de clase media, sientan que son parte del país y de nuestras preocupaciones”.

“Basta de discusiones intrascendentes, porque las familias requieren nuestra ayuda. Basta enredarnos sobre las admisibilidades, porque lo que se requiere es voluntad de ayudar a la clase media”, afirmó la senadora.