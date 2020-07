“No me manden cag… un Uber”: Carabinero de La Serena acusa “hostigamiento” por no querer sacar partes a “trabajadores honrados”

Un carabinero de La Serena interpuso un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones debido a las “constantes hostigamientos y persecución” que ha recibido durante sus funciones por, supuestamente, “negarse a sacarle una cantidad determinada de partes a los colectiveros que le está exigiendo un superior”. Esto, según explicó su abogado Mauricio Mc-Lean y que citó el diario El Día.

Se trata del cabo primero de la primera Comisaría, Alexis Borquez Núñez, quien se quejó en redes sociales sobre esta orden que habría recibido y que, desde entonces, estaría siendo “acosado”.

“15 años efectivos siendo paco y de verdad me creo el mejor. Me paro cara a cara con cualquiera, no le tengo miedo a los jefes, ni algún político, ni a los delincuentes, ni a nadie!!! No me manden a sacarle multas a gente que trabaja honradamente porque no lo haré. No me manden a cagar a un Uber o a un colectivero porque tampoco lo haré, menos en estos tiempos en que tanto cuesta llevar el pan para la casa”, escribió el uniformado en su cuenta de Instagram el 27 de mayo.

Según consigna la publicación, esta información llego hasta la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar) y que, de acuerdo al defensor, “comenzó a investigar sin tener una orden de un tribunal, y segundo, se metieron a la vida privada de esta persona, porque cualquiera es libre de expresar lo quiera. Porque un carabinero es una persona y se les deben respetar sus derechos humanos como a cualquier persona”.

El caso llegó hasta la Asociación de Nacional de Ex Carabineros y al Sindicato Chile Te Cuida, a través de una denuncia anónima. Ellos le proveyeron el abogado al cabo y comenzaron a apoyarlo. Según el líder de la agrupación, Néstor Tobar, la denuncia no va dirigida al general de Carabineros, sino específicamente a la Dipolcar, “que hace bastante tiempo viene haciendo cosas que no corresponden”.

El general jefe de la IV Zona, Jorge Tobar, admitió que Borquez está en un proceso disciplinario, pero que “la sanción es por otra cosa” y está relacionado con el tratamiento de las imágenes que los funcionarios hacen circular en los diversos medios y las redes sociales.

“Él no habría cumplido con esos protocolos al momento de publicar esa fotografía, por eso que se toma una primera decisión, que ahora debe pasar por otras instancias para que quede a firme. Es decir, hay un debido proceso que está en curso”, expresó el general Tobar.